Politiemol Mark M. in hoger beroep tegen celstraf

M. werd maandag veroordeeld voor het verkopen van politie-informatie, computervredebreuk en witwassen.

Volgens de raadsman van M. is zijn cliënt het er niet mee eens dat hij is veroordeeld voor corruptie. De rechtbank vond dat sprake was van corruptie, omdat hij naar geheim agenten lekte in ruil voor zakelijke afspraken. "Terwijl hij met honderden criminelen contact zou hebben gehad en daarbij niets is gebleken van enige betaling", aldus Kuijpers.

M. moest van de rechtbank ook meteen worden opgepakt, omdat er sprake zou zijn van vluchtgevaar. M. was meteen na zijn voorarrest naar zijn thuisland Oekraïne gegaan en daar gaan samenwonen met zijn huidige vrouw.

Kuijpers zei donderdag dat zodra de officier van justitie M. oproept, hij zich meteen zal melden, zodat hij zijn straf kan uitzitten. Dat zal binnen enkele dagen gebeuren, aldus de raadsman.

Abonnementen

M. zou tegen betaling zogeheten abonnementen op strafzaken hebben afgesloten en kreeg via zijn e-mail berichten als er nieuwe informatie werd toegevoegd. Met het persoonlijke account van de man uit Weert werd vele malen ingelogd in het systeem BlueView. In deze 'index' van de politie staan lopende en afgeronde strafzaken.

Hij controleerde het systeem ook in de zaken van zijn medeverdachten Marco S., Tom van H., Berry S. en J. van den A.. Het OM weet dit aan de hand van de zoektermen die M. invoerde in het politiesysteem.

Volgens de rechtbank is onduidelijk waar 70.000 euro aan contante stortingen vandaan komen. Niet bewezen is dat dat van de verkoop van geheime informatie komt, maar M. kon ook niet geloofwaardig verklaren waar het wel vandaan kwam. Daarom is hij ook veroordeeld voor witwassen.