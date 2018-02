Tot vier jaar cel voor echtpaar Tubbergen voor uitbuiten zwakbegaafde

De rechtbank in Almelo meent dat het slachtoffer op respectloze wijze is uitgebuit, mishandeld en opgesloten. Ook stelt de rechtbank dat het slachtoffer in een kwetsbare positie zat vanwege zijn verstandelijke beperking.

Gretha K. (47) en Adje B. (60) uit Overijssel zouden het nu 32-jarige slachtoffer zeven dagen in de week, 16 uur per dag voor hen hebben laten werken. Hij werd 's nachts opgesloten in een kleine caravan zonder sanitaire voorzieningen. Het echtpaar zou hieraan 400.000 euro hebben verdiend.

B. sloeg hem herhaaldelijk met een wandelstok en ijzeren pijp, blijkt uit een verklaring van hun zoon. Het slachtoffer is zwakbegaafd en had een gokverslaving. Ook zou zijn bankrekening zijn geplunderd door de twee. Hij ontsnapte naar eigen zeggen uit deze hel in oktober 2015.

In januari eiste het OM zeven jaar cel tegen het koppel. Het stel zelf heeft altijd ontkend dat de man gedwongen voor hen moest werken. "We hadden hem als een zoon opgenomen in ons gezin”, zei Gretha K. in januari tijdens de rechtszaak.

Nico H.

De 60-jarige Nico H. uit Hilversum, de derde betrokkende bij de zaak, is vrijgesproken. Volgens het OM dwong hij het slachtoffer een pand in Enschede en meerdere auto's op zijn naam te zetten. De rechtbank zag onvoldoende bewijs voor zijn rol in de uitbuiting.

Geen van de verdachten was bij het voorlezen van het vonnis aanwezig.