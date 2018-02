Persoon omgekomen bij aanrijding op A58 van Breda naar Tilburg

Bij het ongeval is het slachtoffer op de snelweg aangereden door meerdere voertuigen. Over de identiteit van de persoon is nog niets bekend.

De politie doet onderzoek naar het incident, dat plaatsvond in de buurt van afrit Tilburg-Reeshof. ''Wij gaan de betrokkenen horen. We onderzoeken de toedracht van het ongeval en kijken daarbij ook of er sprake is van zelfdoding", aldus een woordvoerder van de politie.

Een van de voertuigen die de persoon heeft aangereden belandde tegen de vangrail. De bestuurder van de auto liep daarbij lichte verwondingen op. Volgens de ANWB zal de weg tot ongeveer 2.00 uur afgesloten blijven.

Bekijk hier de actuele situatie op de weg.