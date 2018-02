Varen vanaf zaterdag verboden op vaarten en sloten in Friesland

Door dat verbod kan het ijs groeien. Het ijs is echter nog niet sterk genoeg om op te kunnen schaatsen, benadrukt de provincie.

Het verbod geldt niet voor vaarwegen die belangrijk zijn voor de binnenvaart, zoals het Van Harinxmakanaal en de vaarwegen naar Leeuwarden, Heerenveen en Drachten. De provincie sluit niet uit dat het verbod wordt uitgebreid als het blijft vriezen.

Het waterschap laat weten dat het waterpeil op dit moment omhoog wordt gebracht, meldt Omrop Fryslân. Dat zou een positive invloed hebben op de ijsaangroei. De gemalen zijn nog niet stilgezet. Vrijdagochtend wordt besloten of dat nog gebeurt, op basis van het actuele weerbeeld.

Volgens Weerplaza is het waarschijnlijk vanaf dinsdag mogelijk om op ondiepe slootjes te schaatsen omdat de vereiste 4-8 centimeter dan is bereikt. Maar de stevige oostenwind die vanaf vrijdag in Nederland waait gaat de ijsgroei tegen. Voor de Elfstedentocht is 12 tot 16 centimeter ijs nodig. Deze dikte zal waarschijnlijk niet gehaald worden deze winter.

Kouder winterweer

Volgens de verwachtingen krijgen we vanaf dit weekend te maken met kouder winterweer. Overdag komt de temperatuur rond het vriespunt uit en in de nacht gaat het gemiddeld zo'n vijf graden vriezen. De koudste dag van deze week is de zondag. De temperatuur komt dan tussen 12.00 en 14.00 uur net een graad boven nul uit. De rest van de dag vriest het licht, meldt Weerplaza.