Vechtpartij tijdens zitting in rechtbank Den Bosch

Volgens het Brabants Dagblad brak een massale vechtpartij uit in de rechtszaal tijdens de zaak rondom een fatale schietpartij in Best vorig jaar waarbij de 33-jarige Yassine Majiti uit Den Bosch werd doodgeschoten

De rechtszaal zou zijn ontruimd nadat een man over de banken sprong en de verdachte aanvloog. Andere aanwezigen zouden de verdachte vervolgens ook hebben aangevallen.

Volgens de krant kon de verdachte snel worden ontzet door de parketpolitie en naar zijn cel worden gebracht in de rechtbank.

Chaotisch

De politie bevestigt dat er sprake was van een chaotische situatie. Zij gaan onderzoeken wat er precies is gebeurd. Op dit moment is er nog niemand aangehouden.

Rond 12.45 uur werd de zitting weer hervat, met minder publiek. Aanvankelijk waren ongeveer veertig mensen aanwezig, na de hervatting zaten alleen nog de directe familie en pers erbij.

Best

De schietpartij in Best had plaats op een parkeerterrein van Beachclub Sunrise aan de Ekkersweijer. In de beachclub was op het moment van schieten een feest aan de gang.