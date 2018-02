Justitie vervolgt hoofdofficier en burgemeester niet na smaadklacht Klaas Otto

Hiermee voldoet het niet aan de juridische vereisten die worden gesteld bij een dergelijke aanklacht, bevestigt het OM woensdag na berichteving van BN De Stem.

De uitlatingen van de Brabantse hoofdofficier en de burgemeester in De Telegraaf en de Volkskrant waren aanleiding voor Otto om aangifte te doen. Zo werd hij in artikelen onder meer een beroepscrimineel genoemd.

In het geval van de uitspraken van de burgemeester is het OM van mening dat Petter zijn uitspraken goed had ingekleed. "Uit de context bleek dat hij voorzichtig was". Hiermee is onvoldoende aanleiding om tot vervolging over te gaan.

Louis de Leon, advocaat van Otto, heeft laten weten naar het gerechtshof te stappen om het besluit van het OM aan te vechten. ''De uitlatingen zijn concreet genoeg voor een vervolging'', aldus De Leon.

Strafzaak

De 50-jarige Otto uit Bergen op Zoom staat terecht omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling, brandstichting en beïnvloeding van getuigen.

Vanwege vermoedens dat hij de officier van justitie in zijn strafzaak wilde laten liquideren, zit hij vast onder het strengste regime van de gevangenis in Vught. Het OM liet eerder al weten dat het onderzoek hiernaar geen bevestiging heeft opgeleverd, maar dat het formeel gezien nog wel loopt.

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen hem begint op 9 maart.