Opnieuw verdachte vast in zaak verijdelde ontsnapping helikopter

De verdachte werd aangehouden in het huis van een familielid in de Staatsliedenbuurt. De politie gebruikte explosieven om de woning binnen te komen.

De man kon zonder problemen worden aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Het Parool is de arrestant een van de hoofdverdachten Rachid el M..

De politie bevestigt desgevraagd aan NU.nl dat alle personen die ervan verdacht worden betrokken te zijn geweest bij de bevrijdingspoging op 11 oktober, nu zijn opgepakt.

Kaping

Voor de mislukte ontsnappingspoging zijn al zeven mannen opgepakt. Een groot deel van hen kon op de dag van de beoogde bevrijding worden gearresteerd, omdat de Amsterdamse recherche op de hoogte was van de helikopterkaping.

De verdachten zijn zes Amsterdammers in leeftijden van 19 tot 27 jaar en een 54-jarige piloot uit Colombia. De laatstgenoemde heeft een verklaring afgelegd aan justitie. Hij zou naar eigen zeggen 100.000 euro krijgen als het plan zou slagen.

Een andere verdachte, een 30-jarige Fransman, is op de dag van de bevrijdingspoging door agenten bij de politieactie doodgeschoten.

Roermond

De groep probeerde in oktober vorig jaar een helikopter te kapen, om daarmee topcrimineel A. te bevrijden, die op dat moment vastzat in Roermond. De piloot heeft later verklaard dat de bevrijdingsactie voor nog een persoon bedoeld was. Wie is onbekend. A. werd na de bevrijdingspoging overgeplaatst naar de zwaarbewaakte Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Alle verdachten zijn al voor de rechter verschenen in een zogeheten pro-formazittingen. De volgende zitting, waarop alle verdachten worden verwacht, is op 28 maart. Het is niet bekend of de 22-jarige verdachte die woensdag werd gearresteerd hier ook bij zal zijn.

Staatsliedenbuurt

A. wordt gezien als kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. De crimineel was doelwit van de wildwestschietpartij in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam eind 2012. Hij zit een straf van twaalf jaar uit voor het aansturen van een liquidatie in Antwerpen in 2012.