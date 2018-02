Man (30) opgepakt die peuter onderuit trapte in Rosmalen

Dat laat de politie woensdag weten. De verdachte was al bekend bij hulpverleners in verband met psychische problemen. Hij zit vast en wordt verhoord.

Maandagochtend rond 9.00 uur stonden een moeder en haar zoontje stil om over te steken naar de parkeerplaats, toen de peuter opeens in de rug werd getrapt en op de grond viel. De verdachte fietste vervolgens weg en liet het jongetje achter met een lichte verwonding aan zijn rug.

In het onderzoek naar de mishandeling kwam de politie uit bij een soortgelijk incident, dat plaatsvond op 10 februari. Die zaterdag zou een 4-jarig jongetje in een supermarkt in ’s-Hertogenbosch uit het niets zijn geslagen door een man. Hiervan was toen geen melding gemaakt bij de politie.

Camerabeelden

De mishandeling in Rosmalen zelf was niet vastgelegd door bewakingscamera's, maar de verdachte was wel op een ander moment vastgelegd toen hij langs een winkel liep. De mishandeling in ’s-Hertogenbosch was wel te zien op bewakingsbeelden.

Na alle camerabeelden te hebben bestudeerd, kwam het vermoeden op bij het onderzoeksteam dat beide mishandelingen door dezelfde man waren gepleegd. Uiteindelijk kon de politie de identiteit van de man achterhalen en kon hij worden aangehouden bij de woning van zijn ouders.