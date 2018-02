Meerdere gewonden bij brand in flat Rotterdam

In een pand van woonondersteuning Roobrughof voor jongeren met een psychosociale problematiek waren twee brandhaarden.

Op de derde etage van het gebouw met vijf verdiepingen was brand ontstaan in de meterkast. Toen de brandweer arriveerde bleek ook in een container op de begane grond brand te zijn.

Het vuur kon gauw worden gedoofd. Wel was er sprake van veel rook. Het pand is geventileerd en een aantal woningen werd gecontroleerd. Op twee na zijn alle huizen inmiddels veilig verklaard. De bewoners van de veilig verklaarde huizen mogen terug naar hun woning. De bewoners werden na de ontruiming opgevangen in een hotel in de buurt.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is het nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee brandhaarden. In de loop van de ochtend worden de oorzaak en omstandigheden onderzocht.