Verdachte vergismoord Djordy zegt dat hij wordt verward met iemand anders

"Ik zit middenin een poppenkast, het is een nachtmerrie'', zei hij tegen de rechtbank in Amsterdam tijdens een niet-inhoudelijke zitting. Toch besloot de rechter dat D. langer vast moet blijven zitten.

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet D. als de tweede schutter in deze zaak. Volgens de officier vertoont zijn uiterlijk, blank en kaal, sterke overeenkomsten met het signalement van de dader. Ook zou hij in de week voorafgaand aan de liquidatie contact hebben gehad met enkele medeverdachten.

In totaal verdenkt het OM zeven personen van betrokkenheid bij de moord, van wie er vijf vastzitten.

D. stond voor het eerst voor de rechter in deze zaak. Hij werd in november aangehouden na een undercoveractie van de politie.

Gelijkenis

Zijn advocaat Bénédicte Ficq wil dat haar cliënt onmiddellijk wordt vrijgelaten. Ze haalde tijdens de zitting D's zwager erbij, die op een van de foto's in het dossier ten onrechte werd aangezien voor de verdachte.

De raadsvrouw wilde duidelijk maken hoe mensen op elkaar kunnen lijken. Volgens haar zijn er in ons land veel blanke, kalende mannen. "Als u de binnenstad van Amsterdam inloopt, zult u ze veel aantreffen.''

Latumahina (31) werd in het bijzijn van zijn vriendin en tweejarig dochtertje doodgeschoten in een parkeergarage in Amsterdam-West. De vrouw raakte zwaargewond, het kind bleef ongedeerd. Latumahina was vermoedelijk niet het beoogde slachtoffer, maar hij woonde in hetzelfde appartementencomplex en reed in eenzelfde soort auto als het mogelijke doelwit.

De inhoudelijke behandeling begint op 6 maart. Voor de zaak zijn negen dagen uitgetrokken.