Gemeente Zoetermeer niet vervolgd voor uitstoot kankerverwekkende stof

Het bedrijf en twee leidinggevenden zijn dinsdag vrijgesproken door de rechtbank in Den Haag.

Zoetermeer liet de overschrijdingen jaren ongemoeid. Volgens de rechters is niet onomstotelijk bewezen "dat sprake is geweest van een direct en onmiddellijk levensgevaarlijk risico voor mensen in de omgeving van het bedrijf". Vervolging van de gemeente is daarom onmogelijk.

Sterigenics handelde met toestemming van de gemeente Zoetermeer. ''Daarom mocht het bedrijf erop vertrouwen dat de gemeente instemde met het overtreden van de voorschriften van de vergunning."

Eis

Het Openbaar Ministerie (OM) had een boete van 1,2 miljoen euro voor het bedrijf geëist en werkstraffen voor de leidinggevenden. Tegen de gemeente werd een boete van 80.000 euro geëist.

Enkele jaren geleden kwam het OM al een schikking overeen met het bedrijf tot betaling van 2 miljoen euro, plus een werkstraf van honderd uur voor beide directeuren. Na een interne discussie zag het OM alsnog van deze schikking af.

Defect

Het giftige ethyleenoxide kwam tussen 2004 en 2009 in hoge concentraties in de lucht door een, bij de verantwoordelijken bekend, defect aan de naverbrander bij het bedrijf. Hierdoor verliet de ethyleenoxide jarenlang onbewerkt via een calamiteitenpijp het bedrijf.

De situatie leidde destijds tot veel beroering in Zoetermeer, waar Sterigenics midden in een woonwijk was gevestigd. De verantwoordelijk wethouder moest aftreden. In het bedrijf wordt medische apparatuur en kleding gesteriliseerd.