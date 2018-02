Provincie Utrecht blijft pal staan voor dure Uithoflijn

Volgens hen mag de relatie met de stad niet onder druk komen te staan. De oppositie houdt de wethouders van D66 en GroenLinks in de domstad juist verantwoordelijk voor het financiële debacle.

Aanleiding voor het spoeddebat is gesteggel rond een gezamenlijke brief van tien verkeerswethouders (U10) in de provincie. In de brief verwijten de gemeenten de provincie een gebrek aan samenwerking en overleg.

Nadat de wethouders hun akkoord hadden gegeven over de tekst, is de brief inhoudelijk nog aangescherpt en een flinke passage over de Uithoflijn toegevoegd. Dat zou zijn gedaan om de twee verantwoordelijke Utrechtse wethouders uit de wind te houden.

Het debat bracht geen uitsluitsel over welke wethouders de inhoud wel of niet steunen.

Leugens

De brief is scherp over het functioneren van gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD). Zij stapte op, maar verklaarde later dat ze haar ontslag heeft aangeboden op grond van leugens. De oppositie denkt hetzelfde. De brief en een kritisch rapport over het functioneren van de provincie moest de aandacht afleiden van, naar de woorden van de PVV, het gepruts van de domstad.

De aanleg van de Uithoflijn wordt zeker 89 miljoen euro duurder. Driekwart van die kosten komt voor rekening van de provincie en raakt dus alle gemeenten in Utrecht.

Gedeputeerde Pim van den Berg zal deze week met twaalf Utrechtse gemeenten, de U10, in gesprek gaan om "nader tot elkaar te komen". "Als er vertrouwensbreuken zijn, moeten we elkaar in de ogen kijken, de breuken lijmen en dan doorgaan", aldus Van den Berg.

De provincie gaat woensdag in overleg met de U10.