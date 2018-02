'Nederland telt recordaantal motorrijders'

Dit stelt Bovag op basis van gegevens van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aan de vooravond van de Motorbeurs die donderdag van start gaat in de Utrechtse Jaarbeurs.

In dertig jaar tijd is het aantal Nederlanders dat in het bezit is van een motorrijbewijs gestegen van 916.000 (in 1987) naar ruim 1,4 miljoen (in 2017), blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral in de provincie Drenthe hebben veel mensen een motorrijbewijs: ruim 14 procent van de meerderjarige bevolking. In Zeeland is dat percentage ruim 12 procent. Zuid-Holland telt de minste inwoners met een motorrijbewijs: 8,5 procent.

Steeds meer 50-plussers hebben een motorrijbewijs en ook een motor in bezit. Onder 65-plussers nam het motorbezit in de afgelopen vier jaar zelfs met 30 procent toe. Onder Nederlanders van 30 tot 50 jaar nam het in die periode juist af met 12 procent.

Mannen

Mannen zijn volgens het CBS veruit in de meerderheid: van de mannen van 18 jaar of ouder is 17 procent in het bezit van een motorrijbewijs, bij vrouwen ligt dat percentage op 4 procent.

De MOTORbeurs is van donderdag tot en met zondag in de Utrechtse Jaarbeurs. Er worden zo’n 100.000 motorliefhebbers verwacht.