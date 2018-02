Gelderland kiest toch voor hogere dijken in plaats van hoogwatergeul

Een stuurgroep die minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur advies moet geven, heeft maandag een voorkeur uitgesproken voor het versterken van de dijken en afgraven van de uiterwaarden in het gebied.

Inwoners van Varik en Heesselt en de overkoepelende gemeente Neerijnen waren voor die oplossing. De provincie Gelderland is voor de hoogwatergeul, die langs de Waal bij Nijmegen een groot succes is.

De Waal moet in de West-Betuwe meer ruimte krijgen om extreem hoge waterstanden in de toekomst op te kunnen vangen. Van Nieuwenhuizen vroeg om advies aan een stuurgroep van provincie, gemeente, waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat en de gemeente Tiel. Maar de meningen in de stuurgroep bleken vorige maand ernstig verdeeld, zodat het advies werd uitgesteld.

Van Nieuwenhuizen kwam begin vorige week zelf praten en kijken in Varik. Daarna bleek ook het ministerie voorstander van dijkversterking in combinatie met afgraven van de uiterwaarden. Inwoners van Varik en Heesselt zijn blij dat de hoogwatergeul niet doorgaat, want zij vreesden dat ze in een "badkuip tussen dijken" zouden komen te wonen.

Het advies gaat nu tot 26 april de inspraak in. Daarna volgt het definitieve advies aan de minister, die in de zomer een besluit neemt. Het hele karwei gaat naar verwachting 441 miljoen euro kosten.