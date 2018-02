Twee aangehouden Syriëgangers blijven langer vast

De rechtbank in Rotterdam vindt dat er voldoende gronden en bezwaren zijn om het tweetal vast te houden, zoals het Openbaar Ministerie (OM) wilde.

Advocaat André Seebregts was tegen de vordering tot gevangenhouding van zijn cliënten. Hij voerde onder meer aan dat hij niet voldoende tijd heeft gehad om zich voor te bereiden op het verweer tegen de gevangenhouding.

Volgens hem is er ook geen deugdelijk bewijs dat de twee, Houssaine Z. en Saad C. uit Rotterdam, daadwerkelijk in Syrië zijn geweest. Zo zouden zij alleen hebben gebeld met een Turks nummer en zijn er alleen pingegevens uit het grensgebied van Turkije en Syrië.

Als de twee toch in het strijdgebied waren, dan was het alleen om gewonden van Al Nusra te verzorgen, aldus Seebregts. Hij wees er ook op dat zijn cliënten zelf naar Nederland terug wilden en er geen vluchtgevaar is.

Donderdag gaat de zaak verder met een tweede pro formazitting.