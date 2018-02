Dode gevonden in woning Zwolle, politie gaat uit van misdrijf

Het lichaam werd aangetroffen in een woning aan de Van Zuylenware, waar onderzoek plaatsvond wegens de vermissing.

Zaterdag meldde de politie een veertigjarige Zwollenaar te hebben aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de vermissing. De verdachte zit nog vast.

Of het stoffelijk overschot van een man of een vrouw is en wat de doodsoorzaak is, is nog onbekend. De woning waarin het stoffelijk overschot werd aangetroffen was niet van de vermiste man. Of het wel gaat om de woning van de verdachte, wil een politiewoordvoerder niet zeggen. Het onderzoek in de woning wordt zondag voortgezet.