Actievoerders Greenpeace van boorplatform Schiermonnikoog gehaald

De vier beklommen donderdag het platform, dat zo'n twintig kilometer uit de kust van Schiermonnikoog ligt, om proefboringen naar aardgas te verhinderen.

Greenpeace verzet zich om diverse redenen tegen de proefboringen. Sowieso vindt de organisatie dat het gebruik van aardgas moet stoppen. Daarnaast stelt Greenpeace dat er een risico bestaat op bodemdalingen die mogelijk te voelen zijn op het Waddeneiland.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) zei donderdag dat mensen op Schiermonnikoog zich geen zorgen hoeven te maken over de proefboringen. Volgens hem verwacht niemand dat er bodembewegingen op het eiland gaan ontstaan als er geboord wordt.

Wiebes vindt dat deze zaak totaal niet met Groningen kan worden vergeleken. ''Ik besteed heel veel tijd en aandacht aan Groningen, maar ben tegelijkertijd een beetje streng, in dit geval voor Schiermonnikoog. Nu hier even geen zorgen over maken. Er is ook nog geen sprake van winning. Dat moeten we allemaal nog maar zien."

Lauwersoog

Drie andere Greenpeace-leden die betrokken waren bij de actie, werden eerder op de dag bij het Groningse Lauwersoog aangehouden. Ze waren met een boot naar de wal gegaan omdat ze zeeziek waren. Volgens de politie zijn de drie opgepakt, omdat ze op een boot zaten die zich te dicht bij het boorplatform ophield. Greenpeace zegt dat ze inmiddels weer vrij zijn. Ook twee andere activisten werden aangehouden.