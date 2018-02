Politiemol Mark M. veroordeeld tot vijf jaar cel voor corruptie

Het Openbaar Ministerie (OM) had vijf jaar cel geëist tegen M., dat heeft de rechter nu overgenomen. De celstraf is onvoorwaardelijk, daarnaast mag M. tien jaar lang geen publieke functie uitoefenen.

M. werd eerder in afwachting van de zaak nog vrijgelaten door de rechters.

De rechtbank stelt dat M. "het vertrouwen in en het aanzien van de politie zeer ernstig heeft geschonden''. "Hij frustreerde politiewerk, waardoor criminelen deels de dans ontsprongen." De rechtbank rekent het M. zwaar aan dat hij geen spijt betuigde.

Het Openbaar Ministerie reageerde "tevreden'' op het vonnis. Advocaat Jan-Hein Kuijpers van de verdachte stelde "een aantal hogerberoepwaardige elementen'' te zien in het vonnis. Hij gaat dat bestuderen.

Betaling

M. zou tegen betaling zogeheten abonnementen op strafzaken hebben afgesloten en kreeg via zijn e-mail berichten als er nieuwe informatie werd toegevoegd. Met het persoonlijke account van de man uit Weert werd vele malen ingelogd in het systeem BlueView. In deze 'index' van de politie staan lopende en afgeronde strafzaken.

Hij controleerde het systeem ook in de zaken van zijn medeverdachten Marco S., Tom van H., Berry S. en J. van den A.. Het OM weet dit aan de hand van de zoektermen die M. invoerde in het politiesysteem.

Volgens de rechtbank is onduidelijk waar 70.000 euro aan contante stortingen vandaan komen. Niet bewezen is dat dat van de verkoop van geheime informatie komt, maar M. kon ook niet geloofwaardig verklaren waar het wel vandaan kwam. Daarom is hij ook veroordeeld voor witwassen.