Man (60) vrijgesproken van sexting met meisje (14) door fout OM

Dat laat de rechtbank Gelderland vrijdag weten.

De rechter heeft vastgesteld dat het meisje een foto van haar blote borsten aan de man heeft gestuurd via de chatfunctie van Facebook Messenger. Dit staat echter niet in de aanklacht van het OM en omdat de rechtbank aan de inhoud van de aanklacht gebonden is, is de man vrijgesproken.

Het OM heeft wel in de aanklacht gezet dat het meisje haar blote borsten aan de man had laten zien via de videofunctie van Facebook Messenger. Dit kan echter niet worden bewezen, volgens de rechtbank. De man had er wel om gevraagd, maar het meisje weigerde het te doen.

Het OM laat in een reactie weten het niet eens te zijn met de uitspraak en in hoger beroep te gaan. Het contact via de videofunctie acht het OM wel bewezen.