Rode Kruis draagt oorlogsgegevens over aan Nationaal Archief

Het archief bestaat uit 1,3 kilometer aan archiefmateriaal over onder meer vermiste personen, slachtoffers van bombardementen en krijgsgevangenen. Elk jaar nog krijgt Rode Kruis zo'n 1200 verzoeken om na te gaan wat er in de Tweede Wereldoorlog met een familielid is gebeurd.

Het Rode Kruis begon kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog met het bijhouden van deze gegevens. De collectie heeft betrekking op 1,5 miljoen mensen. Het archiefmateriaal gaf veel nabestaanden duidelijkheid over het lot van hun naasten en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de toekenning van uitkeringen aan weduwen en wezen.

''Nu het archief niet langer deze rol vervult, is het tijd voor het Rode Kruis het archief over te dragen om te zorgen dat deze informatie voor de eeuwigheid behouden blijft. In het Nationaal Archief heeft het Rode Kruis daarvoor een betrouwbare partner gevonden", aldus het Rode Kruis.

10 kilometer archief

Het Nationaal Archief beschouwt de overname van het oorlogsarchief als een mooie aanvulling op de eigen collectie. ''Deze collectie is van nationale betekenis en sluit heel goed aan bij wat al in het Nationaal Archief ligt", zegt Marens Engelhard, algemeen directeur Nationaal Archief.

Met het materiaal van het Rode Kruis erbij heeft het Nationaal Archief binnenkort bijna 10 kilometer aan oorlogsarchief in huis.