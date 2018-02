Wiebes ziet geen reden voor zorgen over proefboring Schiermonnikoog

Het platform ligt 20 kilometer uit de kust. ''Je kunt het nauwelijks zien. Op een heldere dag, als je heel goed kijkt, zie je een stipje", aldus de minister. Volgens hem verwacht ook niemand dat er bodembewegingen op het eiland gaan ontstaan als er geboord wordt.

Hij vindt dat deze zaak totaal niet met Groningen kan worden vergeleken. ''Ik besteed heel veel tijd en aandacht aan Groningen, maar ben tegelijkertijd een beetje streng, in dit geval voor Schiermonnikoog. Nu hier even geen zorgen over maken. Er is ook nog geen sprake van winning. Dat moeten we allemaal nog maar zien."

Greenpeace

Activisten van Greenpeace hebben in hangende tentjes de nacht doorgebracht op het platform. De actievoerders willen er "zo lang als het nodig is" blijven zitten. "We hebben genoeg voorraden bij ons om het langere tijd vol te houden", zegt Faiza Oulahsen van de milieuorganisatie. Zij zit op een zeilboot in de buurt van het platform.

Greenpeace verzet zich om diverse redenen tegen de proefboringen. Sowieso vindt de organisatie dat het gebruik van aardgas moet stoppen. Daarnaast stelt Greenpeace dat er een risico bestaat op bodemdalingen die voelbaar zijn op het eiland.

Drie actievoerder van de organisatie zijn aangehouden, meldt Greenpeace zelf. Het gaat niet om de mensen die op het booreiland zitten. De medewerkers werden zeeziek en zijn aangehouden toen ze aan land gingen bij Lauwersoog.

Overvallen

Voor de manier waarop het Britse bedrijf Hansa Hydrocarbons hier te werk gaat heeft Oulahsen geen goed woord over. "Het eiland en de bewoners zijn compleet overvallen.''

Slechts enkele dagen nadat het bedrijf een vergunning had gekregen van het ministerie van Economische Zaken kwam de aankondiging dat de boringen deze vrijdag zouden beginnen. ''Onfatsoenlijk en niet verantwoord", vindt de Greenpeace-woordvoerster. Ze denkt dat het bedrijf protesten voor wilde zijn.

Volgens Greenpeace was de kustwacht donderdagavond, toen de actie begon, met drie schepen, een vliegtuig en een helikopter aanwezig. Maar er is vooralsnog niet ingegrepen.

Hansa Hydrocarbons heeft een aanklacht tegen Greenpeace ingediend vanwege de actie.