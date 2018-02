Burgemeesters grote steden roepen kabinet op tot besluit vuurwerkverbod

Dat staat in een brief van de burgemeester van Den Haag Pauline Krikke aan het kabinet.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaf vorig jaar op basis van onderzoek het advies om vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden, omdat het voor veel overlast en gewonden zorgt. Het onderzoek werd uitgevoerd na een verzoek van de burgemeesters van de vier grote steden.

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over een vuurwerkverbod. Omdat de voorbereidingen op de jaarwisseling al vroeg beginnen, willen de burgemeesters snel duidelijkheid.

In de brief wordt aangedrongen op een landelijk besluit, omdat alleen dat effectief is, volgens de burgemeesters. Daarnaast denken ze dat het nu het juiste moment is om een verbod in te voeren.