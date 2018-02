Straat in Nieuwegein opnieuw afgezet na vondst tweede explosief

Het explosief werd ontdekt bij het verplaatsen van een auto. Het is niet bekend of het tweede explosief er donderdagochtend al lag, of dat het later is neergelegd.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Over de achtergrond van de bewoners wil de politie niets zeggen. Er is nog niemand opgepakt.

Sluiting

De gemeente Nieuwegein heeft het huurhuis per direct gesloten. Burgemeester Frans Backhuijs wil op deze manier "de veiligheid waarborgen en nieuwe incidenten voorkomen". De bewoners mogen drie maanden hun huis niet meer in.

De bewoners moeten zelf op zoek naar onderdak. Of zij hierna weer mogen terugkeren is nog niet duidelijk. "Het is in elk geval duidelijk dat zij iets aantrekken dat niet goed is", aldus Backhuijs.

Kinderen uit een nabijgelegen school zijn uit voorzorg naar een veilige plek gebracht. Zij moesten donderdagmorgen door de eerdere afzetting ook al langer wachten voordat zij de school binnen konden.

EOD

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft beide handgranaten meegenomen voor onderzoek.

De eerste granaat die werd gevonden, lag voor een woning die in de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 februari werd beschoten. De politie kijkt of er een verband is.

Toen het huis onder vuur werd genomen raakte niemand gewond, maar er waren wel drie bewoners thuis. De woning werd door meerdere kogels geraakt.