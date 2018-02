OM eist jaar jeugddetentie en -tbs tegen tiener voor moord op ouders Katlijk

De zoon heeft zijn daad bekend. De jongen is de jongste van drie kinderen van het echtpaar.

Het echtpaar (63 en 62 jaar) werd op dinsdag 26 september gevonden en nog diezelfde avond werd hun zoon aangehouden. De politie ging al snel uit van een misdrijf.

De vader en moeder bleken doodgestoken in hun boerderij in het Friese dorp, nabij Heerenveen. Het gezin was niet in beeld bij hulpverleningsinstanties.

De rechtszaak is donderdag achter gesloten deuren behandeld in de rechtbank in Noord-Nederland. Over twee weken komt de rechter met een uitspraak, dat gebeurt wel openbaar.