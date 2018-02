Explosief gevonden voor woning Nieuwegein die eerder werd beschoten

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief aan de Beatrixstraat opgeruimd. Vanwege de vondst was de straat enige tijd afgesloten. Een basisschool was daardoor ook onbereikbaar. Toen het explosief weg was, konden de kinderen alsnog aan hun schooldag beginnen.

Toen het huis vorige week onder vuur werd genomen raakte niemand gewond, maar er waren wel drie bewoners thuis. De woning werd door meerdere kogels geraakt.

De politie wil in het belang van het onderzoek nog niet meer vertellen over het aangetroffen explosief. Er zijn geen aanhoudingen verricht. ''Maar we spreken uiteraard wel met mensen uit de buurt.''