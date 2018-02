Reizigers ruim vijf uur vast in trein tussen Woerden en Gouda

"Rond 8.30 uur stond onze trein plotseling stil", aldus een reiziger woensdagochtend tegen NU.nl.

"Doordat de stroom is uitgevallen doen de intercom en de wc's het niet. Mensen hebben zelf auto's naar de polder proberen te krijgen want we staan vlak bij een boerenweggetje. Maar omdat de stroom het niet doet kunnen en mogen we de trein niet verlaten."

De reizigers zijn inmiddels aangekomen in Gouda.

Volgens ProRail gaat het om een uitzonderlijke situatie. "Onze richtlijn (dat reizigers vast mogen zitten in een trein, red.) is maximaal twee uur. Dat de reizigers nu al zolang vastzitten is erg vervelend", aldus een woordvoerder. "We bieden onze excuses hiervoor aan."

Doordat de stroom was uitgevallen konden de reizigers geen gebruik maken van de wc's en deed de verwarming het niet.

Evacueren

Het evacueren duurde langer dan normaal omdat het volgens de woordvoerder om een lastig traject gaat. "Drie van de vier treinen stonden op een lastig te bereiken traject. Uit veiligheidsoverwegingen moesten de reizigers daarom in de treinen blijven zitten", meldt ProRail in een verklaring.

Ook dat er meerdere treinen op hetzelfde traject stonden en dat er hondervijftig meter bovenleiding kapot was getrokken, zorgde ervoor dat de reizigers langer vast bleven zitten.

Snelbussen

Tussen woerden en Gouda rijden woensdag geen treinen meer. Hierdoor is er geen rechtstreeks treinverkeer mogelijk tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam. Wanneer de herstelwerkzaamheden voorbij zijn, is nog niet bekend.

De NS zet snelbussen in om de reizigers op het traject Woerden-Gouda te vervoeren. Passagiers moeten rekening houden met extra reistijd.