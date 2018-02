Man (33) opgepakt voor doodschieten passant in Amsterdam West

De aanhouding wordt nu pas gemeld, omdat de man in beperkingen zat, aldus het Openbaar Ministerie (OM). Het gaat om de in illegaal in Nederland verblijvende Quincy S., melden AT5 en Het Parool.

Bij de schietpartij kwam de 25-jarige Youssef El Kahtaoui om het leven. Het slachtoffer stopte ter hoogte van een shishalounge, waar de schietpartij plaatsvond, voor het stoplicht. Hij stapte uit de auto en werd vervolgens dodelijk geraakt. Hij stierf ter plaatse aan zijn verwondingen.

Op de plaats delict aangetroffen DNA-sporen hebben tot de aanhouding geleid. Het DNA-profiel van S. komt overeen met dat van een van de schutters, die gewond was geraakt bij de schietpartij.

Doelwit

Bij de schietpartij werden ook een voorbijrijdende tram, een supermarkt en twee bankgebouwen door kogels geraakt. De inzittenden van de tram zijn op de grond gaan liggen, niemand is gewond geraakt.

Het daadwerkelijke doelwit van de schietpartij zou volgens de krant de Amsterdamse crimineel Samir Z. zijn, een man die eerder is ontsnapt aan liquidaties. De schutters zouden in de shishalounge naar hem gevraagd hebben voor de schietpartij begon.

Liquidatie

S. zat al vast voor het voorbereiden van een liquidatie in Almere. Met vier anderen zou hij in een gestolen BMW met versleutelde telefoons en een wapen hebben gereden. Ondanks dat het zomer was, droegen de verdachten dubbele kleding, een muts en handschoenen.

De verdachte zal donderdag voor de rechter staan in een zogeheten pro-forma zitting. Beide zaken, zowel het voorbereiden van een liquidatie als het doodschieten van El Kahtaoui, zullen in het vervolg samen worden behandeld.