Kantoorpand 'De Schoen' op Zuidas tijdelijk ontruimd vanwege brand

Volgens de brandweer ontstond de brand in een technische ruimte op de tiende verdieping, vermoedelijk tijdens werkzaamheden.

De ongeveer 120 mensen die aanwezig waren in het gebouw, werden opgevangen in een naastgelegen pand. Ondanks dat het gebouw pal naast de A10 ligt, heeft de omgeving geen last van de rook.

Twee mensen zijn in verband met rookinhalatie nagekeken door ambulancemedewerkers. De Schoen was voorheen het hoofdkantoor van ING. Nu zitten er verschillende bedrijven in.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!