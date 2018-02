NAM legt gaswinning in deel Zuid-Holland stil na oproep toezichthouder

De NAM laat weten de winningsplannen, waaraan zij volgens SodM niet zouden voldoen, anders te interpreteren. Desondanks is de productie van gas op de twee locaties in Zuid-Holland stilgelegd.

"NAM blijft van mening dat de productie uit de velden Maasdijk en Monster veilig en conform het winningsplan en wet- en regelgeving heeft plaatsgevonden, en dat dit ook in de toekomst kan plaatsvinden", aldus de gaswinner.

De NAM laat ook weten het besluit van SodM de komende tijd nader te bestuderen.

Dwangsom

De toezichthouder meldde dinsdag dat de hoeveelheid gas die in Maasdijk gewonnen wordt, ruim vier keer zo hoog is als eerder in winningsplannen is vastgesteld. Ook in Monster werd ruim 30 miljoen kuub gas te veel uit de grond gehaald volgens SodM.

SodM zei een dwangsom die kon oplopen tot 2 miljoen euro op te leggen als de NAM de productie niet binnen 24 uur zou stilleggen.