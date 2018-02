Treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag gestremd door kapotte bovenleiding

Ook rijden er geen treinen op het traject Amsterdam-Breukelen-Gouda.

De leiding werd rond 9.00 uur kapotgetrokken. Vermoedelijk is de stroomafnemer op een trein aan de bovenleiding blijven hangen. Deze heeft vervolgens de leiding over een afstand van ruim 300 meter vernield.

Deze moet worden gerepareerd, meldt spoorbeheerder Prorail.

"De schade is aanzienlijk", aldus een zegsman. "Onze monteurs gaan hun best doen de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Het is qua drukte een heel ongelukkige plek."

Treinen vast

Een aantal treinen met passagiers is gestrand door de problemen. ProRail probeert deze voertuigen zo snel mogelijk met diesellocomotieven weg te slepen.

Eén trein staat sinds 8.30 uur stil. "Doordat de stroom is uitgevallen doen de intercom en de wc's het niet. Mensen hebben zelf auto's naar de polder proberen te krijgen want we staan vlak bij een boerenweggetje. Maar omdat de stroom het niet doet kunnen en mogen we de trein niet verlaten zegt de conducteur", aldus een reiziger tegen NU.nl.

Het is de bedoeling dat de problemen rond 17.30 uur zijn verholpen. De NS zet snelbussen in om de reizigers op het traject Woerden-Gouda te vervoeren. Passagiers moeten rekening houden met extra reistijd.