Groot deel basisscholen in noorden dicht wegens staking

Er zijn meerdere stakingsbijeenkomsten in de noordelijke provincies, maar de grootste is in de Suikerfabriek in Groningen.

Volgens de organisatoren is de actiebereidheid nog steeds erg groot. De actievoerende partijen, verenigd in het PO-Front, hebben aan de hand van het nieuwe werkdrukakkoord opnieuw vastgesteld dat ''actievoeren helpt''.

Het nieuwe kabinet kondigde vorige week aan de komende jaren extra geld uit te trekken om de werkdruk tegen te gaan. In 2021 wordt dat jaarlijks 430 miljoen euro, maar dit jaar zou het nog bij 10 miljoen blijven.

Vanaf het komende schooljaar gaat het om 237 miljoen euro extra, tot uiteindelijk 430 miljoen in het schooljaar 2021/2022. Dat betekent voor een school met 225 leerlingen ongeveer 35.000 euro extra, oplopend tot 65.000 euro in 2021/2022 en de jaren daarna.

Maar volgens volgens PO in actie zijn de problemen nog niet opgelost met deze overeenkomst. "We hebben nog een enorm lerarentekort, waar nog veel investeringen in moeten plaatsvinden", aldus woordvoerder Thijs Roovers eerder tegen NU.nl.

Ook minister Arie Slob (Basisonderwijs) erkent dat met het nieuwe akkoord nog niet alle problemen verdwenen zijn. ''Als we hier samen de schouders onder zetten, geloven wij dat leraren het verschil gaan merken in de klas.'' Dat maakt een baan in het basisonderwijs ook aantrekkelijker, hopen alle partijen, zodat het dreigende lerarentekort minder ernstig uitpakt.

Meer leraren

De Volkskrant meldt woensdag dat zich tot nu toe veel meer studenten hebben gemeld voor een lerarenopleiding voor het basisonderwijs. Uit cijfers van de hogescholen en een rondgang bij pabo's blijkt dat de opleidingen bijna 15 procent meer aanmeldingen hebben ontvangen dan vorig jaar rond deze tijd. Voor deeltijdopleidingen is die stijging zelfs meer dan 50 procent.

De stijgingen zouden te maken hebben met het lerarentekort, waardoor afgestudeerde leraren vrij zeker zijn dat ze werk zullen vinden.