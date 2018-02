Toezichthouder wil gaswinning in deel Zuid-Holland binnen 24 uur stopzetten

"We moeten er in Nederland van op aankunnen dat bedrijven die gas winnen zich aan de gemaakte afspraken houden", laat Theodor Kockelkoren, Inspecteur-generaal der Mijnen van SodM dinsdag weten.

De maximale hoeveelheid gas die in Maasdijk gewonnen mag worden ligt, in winningsplannen die eerder door de minister zijn vastgesteld, op 22,8 miljoen kuub gas in Monster en op 102 miljoen kuub gas in Maasdijk. De NAM zou volgens de toezichthouder echter in Maasdijk vier keer zoveel gas winnen als eerder is afgesproken en ruim 30 miljoen kuub gas te veel winnen in Monster.

"Omdat de NAM de afspraken over de maximale productie niet nakomt, legt SodM een dwangsom op", aldus de toezichthouder. Als de NAM de productie niet binnen een dag stopt, moet de gaswinner een dwangsom van 50 eurocent betalen voor elke kuub gas die vanaf dat moment nog gewonnen wordt.

Dit kan oplopen tot 2 miljoen euro.

Marge

De toezichthouder wees de NAM er vorig jaar al in een brief op dat de maximale hoeveelheid overschreden werd. De gaswinner stelde toen in een reactie dat ze "tot op heden binnen de 20 procent marge van de totale gasproductie zijn gebleven".

"Wij onderkennen dat de beschrijvingen in de winningsplannen niet volledig eenduidig zijn en op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden", aldus de NAM. De gaswinner ging hierop in overleg om duidelijkheid te krijgen over de winningsplannen.