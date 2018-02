'Agenten Haagse eenheid krijgen al jaren nauwelijks EHBO-training'

Een woordvoerder van de politie heeft een bericht van Omroep West bevestigd. Agenten zijn vaak bij een ongeval als eerste ter plaatse en moeten dus eerste hulp verlenen voordat het ambulancepersoneel arriveert.

In de politienotities staat dat agenten van de eenheid Den Haag tot 2015 elk half jaar EHBO-scholing kregen. De afgelopen drie jaar is dit niet meer gebeurd.

Volgens de politie komt dit door de grote reorganisatie naar één landelijke politie. De functie EHBO-docent bestaat sinds de reorganisatie niet meer.

Geen opfriscursus

"In de tweede plaats ontbreekt het landelijk aan een lijn omtrent bijscholing op het gebied van EHBO", staat te lezen in de notitie die in handen van Omroep West is. Slechts incidenteel zijn de afgelopen drie jaar "op beperkte schaal enkele" EHBO-trainingen door collega's verzorgd.

EHBO-trainingen vormen een verplicht onderdeel van de politieopleiding. De agenten worden hier tijdens hun opleiding op getoetst. Maar agenten hebben na het afronden van hun opleiding volgens de regionale omroep niet meer de verplichting om zich bij te laten scholen of opfriscursussen te doen.

Er worden ook geen straffen uitgedeeld als agenten hun kennis niet bijhouden. Dit is wel het geval als agenten bijvoorbeeld hun schietvaardigheden niet bijhouden.

Ook landelijk probleem

Volgens de Eenheid Den Haag is het geen probleem dat alleen bij Haagse agenten speelt. Ook andere politie-eenheden komen niet of nauwelijks meer aan EHBO-trainingen toe. Een woordvoerder van de Nationale Politie kan dit niet bevestigen.

Mogelijk krijgen agenten van de Eenheid Den Haag dus al sinds 2013 geen trainingen meer. In dat jaar werd de grote reorganisatie tot een landelijke Nationale Politie ingezet. In deze periode zijn historische gegevens over de trainingen verloren gegaan, meldt Omroep West.

Landelijk beleid

Volgens de woordvoerder van de landelijke politie is de regeling van trainingen verschillend per eenheid. "Maar we hebben behoefte aan landelijk beleid." Momenteel wordt onderzocht hoe dat eruit zou moeten zien. "Zo kijken we welk type agent het meest behoefte heeft aan bijscholing en hoeveel extra training gewenst is."

Het is niet bekend wanneer het landelijke beleid wordt ingevoerd.