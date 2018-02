Opnieuw stijging aantal anonieme tips via Meld Misdaad Anoniem

In totaal kwamen 16.918 anonieme tips binnen, blijkt dinsdag uit cijfers van Meld Misdaad Anoniem (M.).

Volgens M. is er al jaren een stijgende lijn zichtbaar in het aantal tips over de productie van en handel in harddrugs. Ten opzichte van 2010 is het aantal zelfs verdubbeld.

Vorig jaar werden dankzij de tips grote partijen cocaïne onderschept, drugslabs ontmanteld en de straathandel aangepakt. Ook ontvangt M. steeds vaker tips over de handel in drugs via het dark web.

Financieel-economische delicten

Het aantal meldingen over financieel-economische delicten steeg met 17 procent naar 616. Vooral de tips over witwassen (182, een stijging van 24 procent) en crimineel vermogen (240, een stijging van 17 procent) namen fors toe.

Vorig jaar kwamen dankzij de anonieme meldingen zeker 1,7 miljoen euro aan criminele winsten boven water en werd ruim 1,8 miljoen euro aan fraude vastgesteld.

Voetbalgeweld

Het aantal anonieme tips over voetbalgeweld steeg tot een recordhoogte van 74. Een groot deel van deze tips kwam binnen naar aanleiding van de rellen in Rotterdam op 7 mei.

Na het missen van de landstitel door Feyenoord werd de politie daar bekogeld met stenen, vuurwerk en verkeersborden. Ruim honderd hooligans werden direct aangehouden. Na het tonen van foto- en videobeelden kon de politie mede dankzij anonieme tips nog eens vijftig verdachten opsporen.

Dankzij de tips werden afgelopen jaar minstens 1.271 verdachten aangepakt en konden 854 misdrijven worden opgelost of voorkomen. Dat aantal zal nog stijgen, omdat van de helft van de meldingen het resultaat nog niet bekend is.