Haagse burgemeester Krikke wil sneller huisverbod bij huiselijk geweld

Het aantal huisverboden daalt de laatste jaren in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. ''Dat is gek, ik wil weten waarom', zegt Krikke tegen de krant. ''Het aantal incidenten neemt namelijk niet af. Een huisverbod is een goed middel om de situatie te bevriezen. Je haalt de partners even uit elkaar, je haalt hulpverlening erbij."

''Er vallen landelijk vijftig doden per jaar door huiselijk geweld. In elke klas in Nederland zit minstens één kind dat te maken heeft met kindermishandeling of relationeel geweld tussen ouders", aldus Krikke.

Bij een huisverbod mag een pleger van huiselijk geweld tien dagen zijn of haar woning niet meer in. Ook mag in die periode geen contact worden gezocht met de partner of de kinderen. Burgemeesters kunnen het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken.