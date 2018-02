Transavia mag voor dodelijke straatrace veroordeelde piloot niet ontslaan

''Dat de piloot zich eenmalig extreem gevaarlijk in het verkeer heeft gedragen betekent niet dat hij zijn functie niet zou kunnen uitoefenen. Bovendien was het ongeval al bekend toen Transavia hem in vaste dienst nam", aldus de rechtbank.

Transavia gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. De luchtvaartmaatschappij wilde van de man af omdat ''zijn gedrag onverenigbaar is met zijn functie als piloot". Volgens Transavia heeft de piloot, Casper van W., zijn werkgever onjuist ingelicht over zijn gedrag en neemt hij daar geen verantwoordelijkheid voor.

Transavia merkt ook dat de publieke verontwaardiging over de dodelijke straatrace zich niet alleen op de piloot, maar ook op het bedrijf als werkgever richt. Tot slot voerde Transavia in de rechtbank aan dat collega’s niet langer met Van W. willen vliegen. De piloot stond sinds zijn veroordeling op non-actief.

Veroordeling

Van W. werd in november veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur en een jaar rijontzegging. Hij had met zijn vader in maart 2016 door Loosdrecht geracet. Die reed daarbij een 19-jarige vrouw dood en werd veroordeeld tot vier jaar cel en een rijverbod van vijf jaar.

De piloot is in hoger beroep gegaan tegen de taakstraf. Ook omdat het beroep nog loopt, ziet de rechter geen reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.