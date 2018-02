Veel opzeggingen Oxfam Novib na seksschandaal Haïti

Directeur Farah Karimi van de Nederlandse tak zegt dat dit pijn doet, maar zij begrijpt de woede. De hulporganisatie heeft in ons land ongeveer 330.000 donateurs.

Vorige week erkende Oxfam dat medewerkers van de Britse tak zich in Haïti schuldig hadden gemaakt aan wangedrag. The Times had eerder bericht over vermeende seksfeesten met jonge prostituees na de aardbeving in 2010.

''Ik schaam mij diep voor het gedrag van dit groepje mensen en de manier waarop zij onze waarden hebben beschaamd. Betalen voor seks gaat in tegen de gedragscode die al onze medewerkers onderschrijven'', reageert Karimi zondag.

Maar, voegt zij eraan toe: ''​In Haïti hebben in diezelfde tijd honderden collega’s dag en nacht gewerkt om een miljoen mensen levensreddende noodhulp te bieden.''

Rotte appels

''Ook in onze gelederen bevinden zich rotte appels'', constateert de directeur. Volgens haar wil Oxfam met onder anderen vertrouwenspersonen en een klokkenluidersregeling kwaadwillenden bannen.

De Britse krant Observer meldt zondag dat ook medewerkers van Oxfam in Tsjaad gebruik hebben gemaakt van prostituees. Het Britse Oxfam kon dit niet bevestigen.