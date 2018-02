KNMI waarschuwt voor gladheid en windstoten

De kans op gladheid in het oosten doet zich voor vanaf zaterdagavond laat door bevriezing van natte weggedeelten. In de nacht gaat het in het oosten sneeuwen, wat ook tot gladheid kan leiden. Later in de nacht gaat de sneeuw in regen over en verdwijnt de gladheid.

In het noordwesten van het land komen zondagochtend zware windstoten voor uit een westelijke richting. In het Waddengebied gaat het om windstoten tot 100 kilometer per uur, aan de Friese en Noord-Hollandse kust tot 90 kilometer per uur en landinwaarts in deze provincies tot 75 kilometer per uur.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 6°C 3°C Z 5 Maandag 5°C 0°C W 5 Dinsdag 5°C -2°C Z 5 Woensdag 4°C -3°C ZW 5 Donderdag 8°C 3°C ZW 4