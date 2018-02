Man aangehouden na geweldsincident met vier gewonden in Arnhem

Het incident speelde zich af in een woning aan de Gemertstraat. De politie vond drie bewoners, een man van 49 en twee vrouwen van 33 en 51 jaar, gewond in het huis. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee kinderen die ook in het huis waren, bleven ongedeerd.

De man uit Mook bleek even verderop te hebben aangebeld bij een willekeurige woning aan de Heeswijkstraat, waar hij naar binnen liep toen er werd opengedaan. Hij was ook gewond. De man werd daar aangehouden en voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.

Volgens de politie is er sprake geweest van een conflict dat uit de hand is gelopen. Waar dat over ging en hoe de vier gewond zijn geraakt, kan een woordvoerder niet zeggen. Hij wil alleen kwijt dat alle gewonden buiten levensgevaar zijn.