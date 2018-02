Ruim een derde van telefoontjes naar noodnummer 112 onnodig

In het rapport wordt gesproken over 'valse' belletjes, wat betekent dat na deze telefoontjes geen hulp nodig was van de meldkamer of de hulpdiensten. De cijfers hebben betrekking op de periode medio 2016 tot medio 2017.

Voor het rapport verstrekten 22 lidstaten informatie over valse oproepen. Daaruit blijken nogal wat verschillen. Zo heeft Cyprus het over slechts 8 procent 'valse' belletjes naar 112, terwijl Griekenland een percentage van 95,5 rapporteert.

In de Nederland omringende landen is ook sprake van verschillen. In België ligt het aantal 'valse' belletjes op 32 procent, in Duitsland op 27 procent, in Luxemburg op 74,68 procent en in het Verenigd Koninkrijk op 34,9 procent. Dat laatste land wist ook te melden dat 70 procent van de 112-oproepen die automatisch door auto's worden gedaan vals waren.

De Rijksoverheid en de Landelijke Eenheid benadrukten vorige maand, toen veel mensen 112 belden vanwege stormschade door een zware westerstorm, dat het alarmnummer alleen voor spoedeisende gevallen bedoeld is.