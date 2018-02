Ook kinderartsen doen mee met aangifte tegen tabaksindustrie

De tabaksindustrie heeft volgens strafrechtadvocate Bénédicte Ficq, die de aangifte heeft geïnitieerd, een misdadig oogmerk. Zij noemt het idioot dat een ziekmakend, potentieel dodelijk product als de sigaret zomaar mag worden verkocht.

Onlangs werd bekend dat de ziekenhuizen Antoni van Leeuwenhoek en het Universitair Medisch Centrum Groningen ook aangifte doen tegen de tabaksindustrie.

Later sloten ook tien verslavingszorginstellingen zich daarbij aan. Ook steden als Amsterdam en Utrecht hebben aangegeven mee te doen met de zaak.

Verslavingen

Met de aangifte hopen de partijen justitie zover te krijgen een strafzaak te beginnen tegen de vier grote tabaksproducenten die in Nederland actief zijn. Het Openbaar Ministerie moet uiteindelijk besluiten of de zaak voor de rechter komt.

Kinderarts Noor Rikkers, woordvoerder namens de NVK, noemt roken één van de heftigste verslavingen "en de tabaksindustrie weet dat. De tabaksindustrie richt zich met name op het verslaafd maken van jongeren. De sigaret is daarbij zo ontworpen dat hij snel verslavend is. De schuld van de verslaving ligt duidelijk bij de tabaksindustrie, niet bij de kinderen die willens en wetens verslaafd zijn gemaakt. Daarom vinden we dat we nu in moeten grijpen en sluiten we ons aan bij de lopende aangifte."