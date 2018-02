Officier van justitie Noord-Nederland vorig jaar ernstig bedreigd

Een woordvoerder van het Openbaar Minister (OM) Noord-Nederland kan alleen bevestigen dat een officier is bedreigd en wil verder niet op de zaak ingaan.

De Telegraaf meldt vrijdagochtend dat de officier enige tijd zwaar beveiligd is geweest en moest onderduiken. Ook zou ze intern zijn overgeplaatst.

De officier in Noord-Nederland had de leiding over het onderzoek naar motorclub No Surrender. Het is niet duidelijk of de bedreiging afkomstig is uit de hoek van de motorclub.

Emmen

In de periode van deze bedreiging dook de locoburgemeester van Emmen onder in het buitenland. Bouke Arends werd na het sluiten van een clubhuis van No Surrender met de dood bedreigd. Het OM benadrukt dat niet is gezegd dat de dreiging daadwerkelijk bij de motorclub vandaan kwam.

Afgelopen zomer werd bekend dat ook officier van justitie Greetje Bos moest worden beveiligd na een doodsbedreiging. No Surrender-oprichter Klaas Otto wordt verdacht van het beramen van een aanslag op het leven van Bos.

Schandaal

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) noemt de bedreiging van een officier van justitie "een grof schandaal". De minister noemt het "vreselijk voor haar en haar familie".

"Dit is gewoon een typisch voorbeeld van de georganiseerde misdaad die op sommige plaatsen denkt dat ze de samenleving kunnen overnemen", aldus Grapperhaus. Volgens de minister bevestigt het incident het belang van de aanpak van deze ondermijnende criminaliteit.