KLM annuleert vrijdag vluchten vanwege sneeuw

Passagiers worden geïnformeerd en omgeboekt.

Op de weg kan mogelijk sneeuwval vrijdag ook tot problemen leiden. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met gladheid en hun rijstijl aan te passen.

Het KNMI heeft de zogeheten code geel afgekondigd, wat zoveel betekent als "mogelijk kans op gevaarlijk weer".

Volgens het KNMI bereikt tegen het einde van de ochtend een gebied met (lichte) sneeuw het westen en breidt zich dat in de loop van de ochtend over het land uit. In de loop van de middag gaat de sneeuw in het westen over in regen of natte sneeuw. In het westen kan tussen de 1 en 3 centimeter sneeuw vallen, in het oosten tussen de 0 en 2.