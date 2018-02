Drie jaar cel voor doodrijden fietser Hulst

Daarnaast heeft de man van de rechtbank in Middelburg een rijontzegging van tien jaar gekregen.

De man negeerde de fatale dag waarschuwingsborden voor gevaar. Ter plekke mocht het verkeer maximaal 30 kilometer per uur rijden, in verband met nieuw grind op de weg, maar hij reed harder en daarbij ook nog eens op een weg die alleen bedoeld was voor bestemmingsverkeer.

Uiteindelijk raakte de man de macht over het stuur kwijt en belandde aan de andere kant van de weg in de sloot. De wielrenner werd waarschijnlijk tijdens de slingerbeweging frontaal geraakt door de automobilist en kwam ook in de sloot terecht. Het slachtoffer overleed ter plekke.

Het was niet de eerste keer dat de man in de fout ging in het verkeer. Hij heeft een lange lijst met verkeersboetes en veroordelingen.