Onderzoek naar rattengif in zaak doden moeder Utrecht

Verschillende verdachten hebben hierover verklaard. Het OM wil weten of hun verhalen kloppen, bleek donderdag tijdens een eerste zitting in de strafzaak.

Eind oktober vorig jaar werd de 58-jarige moeder dood gevonden. Ze lag bont en blauw levenloos in bed. Haar neus, ribben en strottenhoofd waren gebroken. Op haar hals, nek en romp waren tekenen van verstikking. De twee dochters en hun partners waren verdwenen. Zij meldden zich later bij de politie en werden aangehouden.

Het slachtoffer en de twee stellen woonden samen in een flatwoning in de wijk Overvecht.

Tijdens de zitting bij de rechtbank in Utrecht omschreef een van de advocaten het huishouden als "horror". De arrestatie voelde voor enkele verdachten als een verlossing. In de gevangenis is het veiliger dan de afgelopen jaren in de woning in Overvecht, stellen zij. Ze konden eindelijk weer tot rust komen.

Geslagen

Alle vier verdachten geven toe de moeder in de dagen voor haar dood te hebben geslagen, maar geen van allen zou het dodelijke geweld hebben toegepast. Ze ontkennen iets met de moord te maken te hebben. Ze waren enkel aanwezig in de woning. Ook houden de stellen elkaar onderling uit de wind. Alleen de twee mannen wijzen naar elkaar.

De verdachten moeten voor onderzoek naar het PBC. De moordzaak gaat op 7 mei verder.