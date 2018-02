Inspecties positief over verbeterplan van kliniek Michael P.

De maatregelen om de situatie te verbeteren in de kliniek zouden "duidelijk, resultaatgericht en voldoende ambitieus" zijn. Dit hebben de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd donderdag bekendgemaakt.

In het plan staat dat de beveiliging en de inzet van buurtcoaches rond de kliniek zeven dagen per week en 24 uur per dag van kracht blijft. De kliniek gaat ook de behandeling van patiënten met verslavingen versterken en scherpt de drugscontroles aan. Ook worden er stappen genomen om patiënten zo veel mogelijk met vast personeel te behandelen en het aantal invalkrachten te beperken.

Na de moord op Anne Faber waren veel vragen gerezen over de bewegingsruimte van Michael P. en over de situatie in de kliniek waar hij verbleef. Hij werkte hier aan zijn terugkeer naar de samenleving na veroordeeld te zijn voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in Nijkerk.

Onderzoek

Na onderzoek van de inspecties bleek eind vorig jaar dat een groot deel van alle diensten in de kliniek worden bezet door ingehuurde krachten, die soms onvoldoende bekend zijn met patiënten met complexe psychiatrische problematiek. Hierdoor voelen andere patiënten en medewerkers zich onveilig.

Ook zouden volgens het onderzoek patiënten buiten het terrein van de kliniek en in de omliggende dorpen gemakkelijk aan drugs kunnen komen.

Complexe problematiek

Minister Sander Dekker (Justitie en Veiligheid) besloot hierop dat de kliniek in Den Dolder voorlopig geen patiënten met complexe problematiek meer mag opnemen.

Een woordvoerder bevestigt donderdag aan NU.nl dat deze maatregel nog van kracht is, zodat de kliniek "de ruimte houdt om noodzakelijke verbetermaatregelen door te voeren".

Zitting

De 25-jarige Faber vertrok op 29 september vanuit Utrecht voor een fietstocht. De vrouw was hierna dertien dagen lang spoorloos. Haar lichaam werd op 13 oktober in een natuurgebied in Zeewolde aangetroffen, op aanwijzing van de verdachte.

In een zitting in de rechtszaak tegen de verdachte bleek dat P. een bekentenis heeft afgelegd over het verkrachten en doden van de vrouw.