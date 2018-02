Coldcaseteam Rotterdam houdt man en vrouw aan voor dood dochter

De twee worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de dochter van de vrouw, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

De 29-jarige vrouw overleed in 2012. Haar dood stond bekend als een zelfmoord. Op basis van nieuwe inzichten worden de twee aangehouden personen nu verdacht van moord dan wel het opzettelijk toedienen van een dodelijk middel.

Het coldcaseteam startte het onderzoek nadat een andere dochter van de vrouw in 2016 zelfmoord pleegde. Dat gebeurde nadat zij in een zorginstelling in Meerkerk zou zijn misbruikt. De eigenaar van die instelling is verdachte in die misbruikzaak. De moeder van beide jonge vrouwen werkte ook in de instelling. De 77-jarige verdachte van het misbruik staat op 20 februari voor de rechtbank.

Afgelopen dinsdag heeft de rechtbank in Rotterdam besloten dat de twee aangehouden verdachten in elk geval dertig dagen langer vast blijven zitten. Het coldcaseteam onderzoekt onder leiding van de coldcase-officier van justitie of de verdachten bij meer zaken betrokken zijn.

'Verdachte sterfgevallen'

Het gaat daarbij om nog twee andere "verdachte sterfgevallen". Dat bevestigt een woordvoerder aan NU.nl.

Van beide personen werd destijds vastgesteld dat het om zelfmoord zou gaan. Er wordt nu onderzocht of dat ook daadwerkelijk de doodsoorzaak was.