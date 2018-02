Marco Kroon zegt geen keuze te hebben gehad bij doden man in Afghanistan

"Het was hij of ik", aldus Kroon in een uitgebreid interview in het AD. Volgens Kroon werd hij gemarteld door de man die hij uiteindelijk heeft gedood.

Kroon wilde en kon niet alles zeggen, omdat het een geheime missie was en het strafbaar is als hij bepaalde dingen zegt.

De militair was eerder gevangengenomen door de man en in zijn gevangenschap is hij gemarteld om informatie uit hem te krijgen. Volgens Kroon heeft hij niets gezegd.

Nadat Kroon om onduidelijke redenen werd vrijgelaten, ging hij op zoek naar de Afghaanse man die hem gemarteld had. Hij wilde voorkomen dat de man de missie in gevaar zou brengen.

"Ik wilde hem gevangen nemen, maar zag hem naar zijn wapen grijpen. Flitsen van zijn brute handelingen tijdens mijn gevangenschap kwamen in één klap weer allemaal naar boven. Ik greep in een reflex naar mijn wapen en vuurde gericht mijn hele magazijn leeg op het lichaam van de man. Hij was dood. Ik fouilleerde hem want ik wilde weten wie hij was en wat hij van mij en de operatie wist. Wat ik vond, was schokkend", aldus Kroon.

Zwijgen

De vraag die is gesteld nadat Kroon er voor koos om het toch bekend te maken, was waarom hij dat nu pas deed. De militair is daar erg duidelijk in.

"Als beëdigd officier wordt men geacht om meerdere niveaus hoger mee te denken. Destijds was het mijn oordeel als commandant dat als ik het incident zou melden, het voortbestaan van de geheime operatie in gevaar zou komen doordat deze mogelijk zou worden stilgelegd voor onderzoek, waardoor de vijand meer tijd zou hebben om dichterbij te komen."

Onderzoek

Het Openbaar Ministerie is in januari een onderzoek gestart naar het voorval. Kroon meldde dit incident vorig jaar aan het ministerie van Defensie. Zij vroegen het OM een onderzoek te beginnen.

Kroon kiest er bewust voor het nu naar buiten te brengen, omdat hij niet wilde dat iemand anders het zou vertellen.

Het is evenwel gebruikelijk dat betrokken militairen incidenten direct na de operatie melden, zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. Dat gebeurt normaliter tijdens de debriefing na de actie.

Kroon mag zijn werkzaamheden bij de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht gewoon voortzetten. Hij is niet geschorst omdat hij niet door het OM is aangemerkt als verdachte.

Ook komt het OM niet met een inhoudelijke reactie op de verklaring van Kroon. "Wij wachten op de uitkomst van ons onderzoek", aldus een woordvoerster van het OM. "In ons onderzoek nemen we alles wat nodig is mee."

Vanwege zijn bewezen diensten en heldhaftigheid heeft Kroon de Militaire Willemsorde gekregen, de hoogste militaire onderscheiding.