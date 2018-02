Man aangehouden voor reeks busbranden in Tilburg

Wie hij is, wil de politie nog niet kwijt. De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Door de branden ontstond voor miljoenen euro's schade.

Op 16 september was de eerste brand. In de remise van Arriva gingen meerdere bussen in vlammen op. Nog geen twee weken daarna werd een kantoor van het busbedrijf in een nacht twee keer door brand getroffen. In november was het weer raak. Toen werd een bus gestolen. Nadat de dader er urenlang in rond had gereden stak hij hem in brand.

De politie liet eerder al weten ervan uit te gaan dat de branden door dezelfde dader zijn aangestoken. Arriva heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de 'gouden tip' in de zaak. Het is nog niet bekend of iemand dat geld zal krijgen.