'Bestuur Sint Eustatius geeft zich niet over aan Nederlandse regering'

Staatssecretaris Knops komt woensdag op het eiland aan om de bestuurders te informeren dat Nederland de lokale politici aan de kant schuift omdat er sprake is van een alarmerende situatie. Ook zal Knops een regeringscommissaris installeren.

Volgens Woodley handelt Nederland vanuit "een imperialistische en koloniale houding''. Hij wil internationaal aandacht vragen voor de situatie. "En dan zal Nederland zelf negatief in het nieuws komen."

Sinds maandag is het bestuur in overleg, onder meer met juristen. Het heeft nog geen officiële reactie naar buiten gebracht over de beslissing van Nederland.

Clyde van Putten, de leider van de grootste coalitiepartij van Sint-Eustatius de PLP, heeft tegenover media gezegd de beslissing van Nederland "niet te zullen accepteren".

Spoedwet

De Eerste Kamer ging dinsdagavond eensgezind akkoord met een spoedwet om in te grijpen op Sint Eustatius, nadat de Tweede Kamer eerder op de dag al unaniem had ingestemd.

Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties wil het bestuur van Sint Eustatius, dat een bijzondere gemeente van Nederland is, tijdelijk overnemen. De eilandraad, vergelijkbaar met de gemeenteraad, wordt ontbonden.

Knops spreekt over een uitzonderlijke maatregel die volgens hem echter nodig is omdat het eilandbestuur een chaos is. Hij kondigde snel maatregelen aan om de situatie te verbeteren.

Een commissie heeft geconcludeerd dat het gezag op Sint Eustatius wordt gekenmerkt door wetteloosheid en financieel wanbeheer. Ook is sprake van discriminatie, intimidatie, bedreigingen en beledigingen, willekeur en machtswellust.